Man aangehouden na amok bij buurman Tim Van Der Zeypen

12 oktober 2020

17u00 0

De Mechelse onderzoeksrechter heeft een man uit Lier aangehouden. Hij maakte afgelopen weekend amok in de Berlaarsesteenweg. Niet enkel werd daarbij de deur van een buurtbewoner beschadigd, de man haalde ook plots een wapen boven. Hierop werd de politie verwittigd. Toen die ter plaatse kwamen, kon de Lierenaar pas worden ingerekend nadat de agenten hun dienstwapen trokken. De man werd opgepakt en meegenomen naar het politiekantoor. Later werd hij voor de onderzoeksrechter gebracht en aangehouden. Een psychiater zal hem nu verder onderzoeken. Het wapen van de Lierenaar werd in beslag genomen. Het ging om een luchtdrukpistool. Naar verluidt was het niet de eerste keer dat de Lierenaar amok maakte in de buurt. Bij het incident raakte niemand gewond.