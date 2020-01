Man (69) ging zijn vrouw twee keer te lijf met een mes TVDZM

29 januari 2020

17u45 0 Lier Een 69-jarige man uit Lier heeft zich voor de rechter moeten verantwoorden voor partnergeweld. Op anderhalf jaar tijd ging hij zijn vrouw te lijf. Ook al minimaliseerde beklaagde zelf, volgens het parket was hij steeds dronken. Het vroeg daarom een celstraf van achttien maanden met probatie-uitstel en een langdurige begeleiding om zijn alcoholprobleem op te lossen.

Zowel in december 2018 als in mei 2019 moest de politie van Lier ingrijpen in het gezin. De eerste keer belde zijn stiefdochter. “Zij maakte melding dat beklaagde dronken was, hij haar moeder bedreigde met een mes en riep dat hij haar ging neersteken”, zei procureur des konings Lieselotte Claessens woensdagochtend op zitting. De politie stelde bij hun aankomst vast dat beklaagde erg dronken was en in zijn broek had geplast.

Beklaagde minimaliseerde de feiten vandaag. Volgens hem ging het niet om een mes maar om een multitool. “Dat had hij nodig om binnen te geraken omdat hij zijn sleutel was verloren geraakt”, vulde zijn advocate Ellen Van Humbeeck aan op zitting. “Er volgde een discussie over het verlies van de sleutel en mijn cliënt heeft het enkel getoond. Het was nooit zijn bedoeling om ermee uit te halen.”

Ook de feiten in mei vorig jaar minimaliseerde hij. Toen zou hij volgens procureur Claessens een groot keukenmes hebben getrokken tijdens een discussie over het roken en stak hij ermee toen zijn vrouw het mes wou afnemen. Het mes en enkel spatten bloed werden later door de politie aangetroffen in de keuken. Volgens de vaststellingen van de politie was de zestiger opnieuw dronken en bleek hij opnieuw in zijn broek te hebben geplast.

Alcoholverbod

Na zijn verhoor bij de onderzoeksrechter kreeg hij een alcoholverbod opgelegd. “Maar dat schond hij enkele maanden later al nadat hij bij de politie zijn adreswijziging ging doorgeven wanneer hij enkele glazen bier had gedronken”, besloot procureur Claessens. “Meneer heeft dus een ernstig alcoholprobleem en een langdurige, intensieve begeleiding voor de behandeling van zijn problematiek is nodig.”

Er werd daarom een celstraf van achttien maanden en een geldboete van honderd euro met probatie-uitstel gevorderd. Aan de zijde van de verdediging werden de feiten niet geheel betwist maar werd gevraagd om rekening te houden met de frustraties waarmee beklaagde had te maken. “Mijn cliënt voelde zich financieel leeggezogen en vaak waren die discussies de druppels die de emmer liet overlopen”, besloot meester Van Humbeeck.

Scheiding

Er werd een vrijspraak en ondergeschikt een straf met uitstel gevraagd. Het koppel is inmiddels aan het scheiden. Zijn vrouw stelde zich nog burgerlijke partij en vroeg een schadevergoeding. “Als hij gedronken heeft is hij tot alles in staat maar wanneer hij niet dronken is, was het een perfecte man”, klonk het tot slot.

Vonnis 19 februari.