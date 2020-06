Man (32) aangehouden door onderzoeksrechter na het afvuren van voetzoeker Tim Van Der Zeypen

15 juni 2020

11u10 0 Lier De onderzoeksrechter in Mechelen heeft een 32-jarige Lierenaar aangehouden. De dertiger werd afgelopen vrijdag opgepakt nadat hij een zware voetzoeker afvuurde op het politiekantoor van Lier.

Buurtbewoners van het Paradeplein in Lier maar ook de lokale politie zelf werden vrijdagnamiddag omstreeks 14 uur opgeschrikt door een luide ontploffing. Die ging ook gepaard met een hevige rookontwikkeling. Er werd nazicht gedaan en op basis van camerabeelden alsook de verklaringen van enkele getuigen, kon de politie in de loop van vrijdag een verdachte inrekenen.

Na zijn arrestatie, verscheen de dertiger afgelopen weekend dan voor de onderzoeksrechter. Na diens verhoor werd hij aangehouden. Momenteel zit de 32-jarige Lierenaar dus in de gevangenis. Naar verluidt zou de dertiger de feiten niet betwisten. Hij zou hebben gehandeld uit frustratie na een eerdere huiszoeking op zijn verjaardag.

Inmiddels werd er een nieuwe huiszoeking uitgevoerd bij de dertiger. Hierbij werden airsoftwapens en replica’s van oorlogswapens aangetroffen. Legale wapens, maar deze werden door de politie toch in beslag genomen. Dinsdag zal hij voor de raadkamer moeten verschijnen. Die zal moeten beslissen of de dertiger langer in de gevangenis moet blijven of niet.