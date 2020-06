Man (29) richt woede tegen agenten na ruzie met broer Tim Van Der Zeypen

19 juni 2020

Een 29-jarige man uit Lier riskeert een werkstraf van zestig uren voor weerspannigheid tegenover de politie. Die laatste werd in oktober 2019 opgeroepen naar de woning van de twintiger. Dit nadat hij een klap had uitgedeeld aan zijn broer. Eens ter plaatse moest de politie alles uit de kast halen om de man onder controle te krijgen. “Hierbij gaf hij een achterwaartse trap in het aangezicht van een politie-inspecteur”, klonk het bij openbaar aanklager Karel Berteloot. “De inspecteur raakte gewond.” Uiteindelijk lukte het de politie om de beklaagde te boeien en af te voeren naar het politiekantoor. Ondanks de handboeien bleef de twintiger zich agressief gedragen. Later bleek de man zich weinig te kunnen herinneren van de feiten. Volgens de openbaar aanklager was de twintiger dronken op het moment van de feiten. “Zijn gedrag was totaal onaanvaardbaar. De drank was de druppel en moet gebannen worden in zijn leven”, besloot de aanklager. Gelet op de huidige klachten bij de politie-inspecteur werd er een deskundige aangesteld. Eind september wordt de zaak gepleit.