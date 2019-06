Man (23) die twintiger aanreed aan La Rocca en vluchtmisdrijf pleegde blijft in cel TVDZM

28 juni 2019

13u30 0 Lier De aanhouding van de 23-jarige O.O. uit Hoboken is verlengd. De man verscheen vrijdagochtend voor de Mechelse raadkamer. Afgelopen zondag reed hij een 21-jarige man uit Antwerpen aan en pleegde vervolgens vluchtmisdrijf.

De voorzitter van de raadkamer verlengde de aanhouding van de 23-jarige met een maand. Sinds woensdag zit de man in de gevangenis. Hij bood zich een dag voordien samen met zijn advocaat aan op het politiekantoor. Na zijn verhoor bij de onderzoeksrechter in Mechelen werd hij onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Hij wordt verdacht van poging doodslag.

De man zou volgens het parket bewust zijn ingereden op het slachtoffer. Volgens de 23-jarige zelf gebeurde de aanrijding per ongeluk. “Daarna heeft de domme en impulsieve keuze gemaakt om verder te rijden.”

De exacte omstandigheden zijn voorlopig nog niet duidelijk. Wel is geweten dat er zich kort voor de feiten een discussie heeft voorgedaan tussen beide mannen op de parking van de Lierse dancing.

Het onderzoek gaat intussen verder. De wagen van de 23-jarige O.O. werd intussen in beslag genomen. Het slachtoffer is stabiel. Hij verkeerde kort na de aanrijding even in levensgevaar. De twintiger liep ernstige verwondingen op aan het hoofd maar ook breuken aan het bekken op. Hij ligt momenteel nog steeds in het Heilig Hartziekenhuis van Lier.