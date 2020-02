Majit opent half maart nieuw pop-up restaurant: “Ik wil de Lierenaars de Thaise keuken leren kennen” Kristof De Cnodder

28 februari 2020

11u33 5 Lier Wie van de Thaise keuken houdt of ze eens wil uitproberen, kan binnenkort één keer per maand in Lier terecht in het nieuwe pop-up restaurant Mai Thai Kitchen. De uit Thailand afkomstige Majit Sisoda begon vorige zomer met een traiteurdienst en kookworkshops en breidt haar activiteiten nu verder uit. “Ik wil de Lierenaars graag de culinaire specialiteiten van mijn land laten ontdekken”, zegt Majit.

Majit Sisoda is al van kleins af aan met koken bezig. Van een hobbykok evolueerde ze stap voor stap naar een professional. “Ik heb als kind leren koken van mijn oudere zussen”, vertelt de ingeweken Lierse. “Negen jaar geleden kwam ik in België terecht en hier volgde ik een echte kookopleiding via de VDAB. Eens ik mijn diploma op zak had, ging ik halftijds aan de slag als hulpkok in een rusthuis in Boechout. Daar houden we het vooral op traditioneel Vlaams eten, maar in mijn vrije tijd ben ik altijd bezig gebleven met de Thaise keuken.”

Sinds een half jaartje is Majit traiteur in bijberoep. “Mensen kunnen me inhuren voor feesten en ik stond al een paar keer met een Thais eetkraampje op een evenement”, legt Majit uit. “Tijdens de kerstmarkt in Lier kende mijn kraam een overweldigend succes. Zo verkocht ik bijvoorbeeld 1 300 loempia’s in drie dagen. Daarnaast organiseer ik kookworkshops en die slaan ook aan. Ik heb het gevoel dat de Thaise keuken in de lift zit. Daarom wou ik nu ook graag eens in een restaurant gaan staan.”

Cleyn Paradijs

Majit koos er voor om voor een pop-up resto te gaan, om financiële risico’s te beperken en omdat ze haar andere activiteiten niet zomaar wil opgeven. “Via een kennis van mijn man stootte ik op een ideale locatie: het voormalige restaurant ’t Cleyn Paradijs, in de Heilige Geeststraat. Dat restaurant is al een paar jaar dicht, maar de eigenaars hebben het steeds perfect onderhouden”, aldus Majit. “Ik kreeg nu groen licht om de keuken en eetzaal af en toe te gebruiken. Bedoeling is dat ik er één keer per maand een Thais buffet zal organiseren. De eerste keer zal dat op 14 maart gebeuren.”

Tot slot wil Majit graag één groot misverstand omtrent de Thaise keuken de wereld uit helpen. “Veel mensen van hier denken dat ze het Thaise eten te pikant gaan vinden, maar die vrees is onterecht”, glimlacht Majit. “Ik zou zeggen: kom binnenkort zelf eens proeven. Ik wil de Lierenaars maar wat graag de culinaire specialiteiten uit Thailand laten ontdekken.”

Meer info en reserveren via www.mai-thai-kitchen.be