Maïsdoolhof Tallaart krijgt vervolg Kristof De Cnodder

12 augustus 2019

18u40 0 Lier Net als vorig jaar opent zorgboerderij Tallaart in Koningshooikt ook deze zomer een maïsdoolhof. Een nieuwigheid is dat er nu ook twee nocturnes zijn voorzien in het doolhof.

Het maïsdoolhof lokte een jaar geleden aardig wat volk naar zorgboerderij Tallaart en dus komt er nu een vervolg. Vanaf 15 augustus tot aan de oogst (in de loop van oktober) kan het publiek zich een weg proberen te zoeken in de maïsvelden van de landbouwersfamilie Vercammen (aan Tallaart 78 in Hooikt). Het doolhof is elke woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag open tussen 13 en 17 uur. Op alle andere dagen kunnen groepen op afspraak langs komen. Nieuw is dat er deze keer ook twee avondopeningen zijn voorzien. Op vrijdag 6 september en vrijdag 4 oktober kan u tot 22 uur ronddwalen in de maïs.

De toegangsprijs bedraagt drie euro (kinderen onder de drie jaar mogen gratis binnen). De opbrengst wordt gebruikt om de werking van de zorgboerderij financieel te helpen ondersteunen. Op de boerderij krijgen ‘zorggasten’ met allerlei verschillende achtergronden de kans om zich in een aangename omgeving te ontplooien. Het gaat onder andere om mensen met psychologische problemen of autisme.