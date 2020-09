Maakt nieuwkomer Mathieu Troonbeeckx zijn Liersedebuut in bekermatch tegen Hoboken? “Heb er alleszins veel zin in” Kristof De Cnodder

14 september 2020

11u29 0 Lier Lierse Kempenzonen krijgt al snel de kans om de bittere 3-2 nederlaag tegen Lommel van zich af te spelen. Dinsdag komt immers tweedeprovincialer Hoboken op bezoek in het kader van de beker van België. Een ideale gelegenheid voor nieuwkomer Mathieu Troonbeeckx om wat ritme op te doen?

Mathieu Troonbeeckx (22) ruilde een dag of tien geleden Sint-Truiden in voor Lierse. De flankaanvaller uit Berlaar vond naar eigen zeggen al snel zijn draai in zijn nieuwe omgeving. “Ik ben uitstekend ontvangen door een toffe spelersgroep”, aldus Troonbeeckx. “Dat hier veel generatiegenoten rondlopen en er overwegend Nederlands wordt gepraat, vergemakkelijkte mijn aanpassing. Ik ben blij dat ik de stap naar Lierse heb kunnen zetten.”

Op het Lisp gaat Troonbeeckx op zoek naar speelminuten, nadat hij vorig seizoen bij Sint-Truiden slechts drie keer aan de bak kwam (als invaller). “Na enkele goede jaren bij KSK Heist vond ik dat ik vorige zomer een aanbod uit 1A niet mocht laten liggen”, blikt Troonbeeckx terug. “Ik moest de sprong wagen. Uiteindelijk heb ik veel bijgeleerd bij Sint-Truiden en ik pikte het trainingsritme bij de profs op. In die zin was het dus een goede ervaring, maar als voetballer wil je natuurlijk ook matchen spelen. Bij Lierse zie ik op dat vlak meer mogelijkheden. Ik hoop hier opnieuw boven water te komen en op termijn mee te kunnen groeien met de club.”

Niet onderschatten

Troonbeeckx heeft naar eigen zeggen een degelijke conditionele basis kunnen leggen tijdens de voorbije voorbereiding. Het ontbreekt hem enkel wat aan matchritme. Het bekerduel tegen Hoboken lijkt dus een prima opwarmer voor de Lierse nieuwkomer. “Ik heb er alleszins veel zin in en hoop op een kans”, zegt de winger. “Heel de ploeg wil trouwens graag de in Lommel opgelopen ontgoocheling van zich afspelen. We gaan Hoboken zeker niet onderschatten. Deze wedstrijd moeten we aanpakken als elke andere. Daar komt bij dat de supporters voor het eerst in een half jaar weer welkom zijn in het stadion. Bedoeling is om die mensen straks een mooie overwinning aan te bieden.”