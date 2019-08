Maak kennis met twintig culturele verenigingen tijdens Lier op Scène Kristof De Cnodder

28 augustus 2019

16u32 1 Lier Ontmoetingscentrum Den Bril in Lier vormt op zondag 1 september het decor voor de zesde editie van cultuurmarkt Lier op Scène.

Meer dan twintig culturele verenigingen uit Lier en deelgemeente Koningshooikt presenteren zichzelf (en hun jaarprogramma) dan aan het grote publiek. Ook het Lierse Cultuurcentrum en de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (SASK) zijn van de partij.

Lier op Scène loopt van 11 tot 18 uur en is gratis te bezoeken. Op het binnenplein van Den Bril (Bril 6 in Lier) vind je infostands en zijn er doorlopend muziekoptredens. In zalen Marollen en Spaanse Poort worden dan weer fragmenten gespeeld uit verschillende voorstellingen die de deelnemende verenigingen tijdens het nieuwe cultuurseizoen zullen brengen.