Lyra-Lierse haalt 1 177 euro op voor vzw Tejo Kristof De Cnodder

30 oktober 2019

In het kader van De Warmste Week zamelde voetbalclub Lyra-Lierse Berlaar onlangs geld in voor de vzw Tejo, die zich inzet voor kwetsbare jongeren. Lyra-Lierse overhandigde Tejo vanochtend een cheque ter waarde van 1 177 euro.

Tejo biedt in tal van gemeentes gratis therapeutische hulp aan jongeren die het moeilijk hebben of sociaal kwetsbaar zijn. Ook in het Lierse begijnhof heeft Tejo een uitvalsbasis. Lyra-Lierse besloot de vzw een financieel duwtje in de rug te geven. Tijdens de recentste thuismatch tegen Wellen organiseerde de club een tombola onder de aanwezigen. De vijf winnaars kregen een gratis verblijf in een vakantiewoning van sponsor Vosproperties. De actie leverde dus een mooie som op en die werd inmiddels overgemaakt aan Tejo.

