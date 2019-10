Loop of wandel mee ten voordele van SOS Kinderdorpen Kristof De Cnodder

07 oktober 2019

16u04 2 Lier Nu zondag staat in Lier de zevende editie van de Schapenkoppenloop op het programma. De opbrengst van deze recreatieve jogging gaat gewoontegetrouw naar SOS Kinderdorpen.

De Schapenkoppenloop is ondertussen een vaste waarde op de Lierse sportkalender. De recreanten van AC Lierse, die het evenement organiseren, houden grotendeels vast aan hun beproefde recept. Zo zijn er ook nu weer wandel- en looptrajecten uitgetekend over vijf en tien kilometer en over tien mijl (telkens met vertrek in het Netestadion, aan de Aarschotsesteenweg). Deelnemers kunnen vertrekken tussen 9 en 11 uur.

“Om 10 uur is er ook nog een aparte gegidste wandeling”, vertelt medeorganisator Stany Hellin. “Met Halloween in het vooruitzicht vonden we een gids die allerhande lugubere verhalen uit de Lierse geschiedenis komt vertellen. De kinderloop hebben we deze keer laten vallen, want die was bij de vorige editie niet zo’n groot succes.”

Net als in de voorbije jaren gaat de opbrengst van de Schapenkoppenloop ook nu naar SOS Kinderdorpen. “We steunen al van in het begin een kinderdorp in het Waalse Bande, waar kinderen met een problematische thuissituatie worden opgevangen”, zegt Stany Hellin. “Intussen bouwden we een band op met de mensen achter dat project. We gaan er ook jaarlijks wel eens op bezoek. De centen die we nu bijeen zullen krijgen, gaan worden gebruikt om het hoofdgebouw in het kinderdorp een opfrisbeurt te geven.”

Inschrijven kan ter plaatse en kost acht euro per persoon. Meer info op www.schapenkoppenloop.be