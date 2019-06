Loods staat in brand – rookpluim tot kilometers ver te zien Els Dalemans

29 juni 2019

16u20

In een loods van een tuinbouwbedrijf in de Hulststraat in Lier is rond 15 uur een brand uitgebroken. De rookpluim is tot kilometers ver te zien. De hulpdiensten -zowel de posten Lier als Duffel van Brandweerzone Rivierenland- zijn ter plaatse. Zij hebben de brand ondertussen ook onder controle. Wie hinder ondervindt van de rook, houdt best ramen en deuren gesloten.