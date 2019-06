Loods brandt volledig uit – rookpluim tot kilometers ver te zien Els Dalemans

29 juni 2019

16u20 15 Lier In een loods in de Hulststraat in Lier is zaterdagnamiddag brand uitgebroken. De rookpluim was tot kilometers ver te zien. “De hulpdiensten moesten meerdere uren blussen, de hangar brandde echter volledig uit. Gelukkig raakte niemand gewond.”, zegt Ingrid Silis van stad Lier.

“Zaterdagnamiddag rond 15 uur kregen de hulpdiensten de melding van een brand in de loods van een tuinbouwbedrijf. Daar stonden verschillende landbouwvoertuigen gestockeerd. Het ging om een hevige brand met heel wat rookontwikkeling. We riepen inwoners die hinder ondervonden van de rook dan ook op om ramen en deuren gesloten te houden. De rook was niet giftig, er was geen gevaar voor omwonenden.”

“De vuurvechters van de posten Lier en Duffel van Brandweerzone Rivierenland kwamen beide plaatse en hadden de brand vrij snel onder controle. Toch nam het nablussen nog heel wat tijd in beslag. De hangar viel echter niet meer te redden en is volledig verwoest. Bij de brand raakte niemand gewond. Wel werden twee mensen, een ouder koppel dat in het huis vlakbij woont, preventief naar het ziekenhuis gevoerd. Zij waren emotioneel enorm aangedaan door de gebeurtenis, dus we wilden geen risico nemen.”