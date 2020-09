Lispersteenweg tijdlang versperd na botsing met twee vrachtwagens Kristof De Cnodder

01 september 2020

14u22 2 Lier Op de Lispersteenweg in Lier gebeurde vanochtend een verkeersongeval waarbij twee vrachtwagens betrokken waren. De chauffeur van één van de voertuigen werd onwel en botste vervolgens tegen een stilstaande truck. De onwel geworden bestuurder werd met lichte verwondingen weggebracht naar het ziekenhuis.

Voor het overige geraakte niemand gewond. Bij het ongeval liepen wel nog enkele geparkeerde wagens schade op. Eén van die wagens werd tot tegen een woning geduwd. De brandweer kwam ter plaatse om de voorgevel te stutten. Geluk bij een ongeluk was dat er op het ogenblik van de botsing geen fietsers passeerden. Omdat de aangereden vrachtwagen dwars over de Lispersteenweg kwam te staan, was er een tijdlang verkeershinder.