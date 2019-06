Liliane schreef boek over medische lijdensweg: “Kanker pas na 15 maanden vastgesteld” Kristof De Cnodder

06 juni 2019

18u19 0

‘Dokter, stop alsjeblief mijn huidkanker’. Zo heet het boek dat kankerpatiënte Liliane Verellen (64) uit Lier schreef over de medische lijdensweg die ze moest ondergaan. “Het duurde vijftien maanden vooraleer men de juiste diagnose had gesteld”, aldus Liliane.

In 2006 liet Liliane Verellen een kleine kwaadaardige melanoom operatief verwijderen. Sindsdien is ze heel alert voor huidaandoeningen. Toen de Lierse dame in 2017 witte vlekken begon te krijgen op haar linkerarm stapte ze dan ook meteen naar de dokter.

“De medische wereld klasseerde het als vitiligo, maar ik voelde dat er meer aan de hand was”, zucht Liliane. “Ik consulteerde verschillende artsen en dermatologen. Die zeiden me dat ik me onnodig zorgen maakte. Op de duur klopte ik aan bij het Universitair Ziekenhuis van Leuven en daar wou men we wél verder onderzoeken. Toen bleek dat ik huidkanker had, met uitzaaiingen naar de schildklier, longen en darmen. Die diagnose kwam vijftien maanden na mijn eerste klachten en dus ging er kostbare tijd verloren.”

Ondertussen is Lilianes ziekte, met behulp van zware medicatie, redelijk onder controle. “Helemaal genezen zal ik niet meer, maar met chemotherapie is de kanker wel teruggedrongen. Het nadeel van de chemo – die ik levenslang zal moeten krijgen - is dat ik me voortdurend erg moe voel. Ik kan het niet bewijzen, maar blijf denken dat het anders had kunnen lopen als de dokters meteen naar me hadden geluisterd en korter op de bal hadden gespeeld. Of als ze me in 2006 al een nabehandeling hadden gegeven, wat niet gebeurde.”

“Vanzelfsprekend is dit een bijzonder frustrerende situatie voor mij”, besluit Liliane. “Die frustraties schreef ik nu voor een stukje van mij af. Met mijn boek wil ik de mensen ook waarschuwen dat ze zich niet te snel mogen laten afschepen door de medische wereld. Artsen wil ik dan weer oproepen om écht naar hun patiënten te luisteren.” Het 130 pagina’s tellende boek kost 22 euro en is te bestellen via lilianeverellen@hotmail.com