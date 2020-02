Liever ‘Ik wil je’ of ‘Poolijs’? Stem mee voor dé muzikale top tien van Lier Kristof De Cnodder

14 februari 2020

18u19 0 Lier Het Liers cultuurcentrum gaat op zoek naar dé ultieme muzikale top tien van Lier. Muziekliefhebbers kunnen in de komende weken stemmen op hun favoriete liedjes dóór Lierse artiesten of óver de Pallieterstad. Op 7 mei wordt de lijst officieel bekend gemaakt. De verkiezing maakt deel uit van de bredere culturele organisatie Het Geluid van Lier.

In de loop der jaren bracht Lier heel wat muzikaal talent voort. Pakweg Walter Grootaers (De Kreuners), Bart Peeters, Wimmeke Punk (The Wolf Banes) en Eva De Roovere hebben Lierse roots. Het plaatselijke cultuurcentrum vatte nu het idee op om een top tien samen te stellen. Die samenstelling zal op een uiterst democratische manier gebeuren, want iedereen kan zijn stem uitbrengen.

“Stemmen kan in stemhokjes in cultuurcentrum De Mol, de stadsbibliotheek en de Stedelijke Academie voor Muziek Woord en Dans”, vertelt cultuurschepen Ivo Andries (Open VLD). “Ook online, via www.belpoplier.be, kan je je keuze kenbaar maken. De mensen kunnen kiezen uit een preselectie met nummers door Lierenaars of over Lier. Ook eigen suggesties naar voren brengen is mogelijk. Op 7 mei maken we de resultaten bekend.”

Vijfhonderd Vinylplaten

Nog op 7 mei zal een plaat worden gepresenteerd, waarop Lierse artiesten covers brengen van Lierse liedjes. De nummers op die plaat zijn trouwens niet noodzakelijk de zelfde als die van de top tien. “Er worden vijfhonderd vinylplaten gemaakt”, gaat schepen Andries verder. “Dat wordt dus een hebbedingetje. Los daarvan worden er ook een aantal CD’s geproduceerd. De opnames gebeuren in de lokale studio The Dungeon.” Welke songs aan bod zullen komen op de elpee is voorlopig nog geheim, maar toch kan je al een exemplaar reserveren tegen achttien euro (twaalf euro voor een CD).

Los van de top tien en de plaat staan er in de nabije toekomst nog enkele muzikale evenementen op het programma in het kader van Het Geluid van Lier. Zo zijn er gegidste themawandelingen op 9, 16, 23 en 30 mei. Die wandelingen zijn weliswaar al volzet. Op 29 en 30 mei sluiten Jan Delvaux en DJ Bobby Ewing af met hun theatershow Belpop Bonanza 2500. Het duo vertelt op vaak grappige wijze over de muzikale geschiedenis van Lier. Plaats van afspraak is cultureel centrum De Mol. Tickets kosten 26 euro. Meer info en reserveren via www.belpoplier.be