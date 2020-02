Liesje Lorein brengt thriller uit met autobiografische elementen: “Schrijven helpt me moeilijke jeugd verwerken” Kristof De Cnodder

11 februari 2020

08u22 0 Lier De 28-jarige Liesje Lorein uit Lier staat op het punt haar eerste volwaardige boek Klara op de wereld los te laten. Deze thriller met een paar autobiografische elementen komt op 28 februari officieel op de markt. “Ik heb altijd graag geschreven en het helpt me ook enkele moeilijke passages uit mijn jeugd te verwerken”, zegt Liesje.

Ongeveer een jaar is Liesje Lorein bezig geweest aan haar schrijfsel Klara. Hoofdpersonage Klara maakt op haar elfde een traumatische gebeurtenis mee en vier jaar later komt ze tijdens een schoolkamp in een gijzeling terecht. Dat geeft aanleiding tot een spannende plot, maar de details van het verhaal gaan we hier uiteraard niet verklappen…

“Het boek – dat gericht is op een publiek van adolescenten – bestaat uit een combinatie van zaken die ik zelf heb doorgemaakt en fictieve elementen”, vertelt Liesje Lorein. “Zonder in detail te willen treden: ik steek niet weg dat ik het in mijn jeugd moeilijk heb gehad. Op een gegeven moment werd ik zelfs opgenomen in de psychiatrie. Gelukkig voel ik me nu beter. Het schrijven helpt me om één en ander te verwerken. Sowieso is schrijven trouwens iets wat me van kleins af aan enorm interesseerde.”

Vervolg is al klaar

Het is op aanraden van vrienden en familieleden dat Liesje bij enkele uitgeverijen ging aankloppen. De Nederlandse uitgeverij Boekscout besloot om met Liesje in zee te gaan. “Hopelijk kent Klara nu wat succes. In mijn omgeving heb ik alvast een vijftigtal exemplaren aan de man kunnen brengen”, glimlacht Liesje, die in het dagelijkse leven vrijwilligerswerk doet in een buitenschoolse kinderopvang. “Het is mijn ultieme droom om ooit voltijds te kunnen schrijven. Intussen is het alvast een uit de hand gelopen hobby. Ik kan nu trouwens al verklappen dat ik al een vervolg op Klara klaar heb. De publicatie van dat tweede boek is natuurlijk nog niet voor morgen. Laat ons nu eerst maar duimen dat Klara aanslaat.”

Klara bestellen kan vanaf 28 februari via www.boekscout.nl of www.bol.com. De exacte prijs van het werk ligt nog niet vast, maar zal rond 15 euro draaien.