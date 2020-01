Liersevoorzitter Van Thillo gaat appartementen maken van voormalig café Het Bierhuis Kristof De Cnodder

20 januari 2020

18u21 2 Lier Het voormalige café Het Bierhuis, op de Lispersteenweg in Lier, krijgt weldra een nieuwe bestemming. Luc Van Thillo - voorzitter van voetbalclub Lierse Kempenzonen - kocht de kroeg met twee andere vennoten aan en gaat ze verbouwen tot drie appartementen.

Het Bierhuis staat al enkele jaren leeg. De laatste uitbater van de kroeg op het Lisp werd in de zomer van 2013 failliet verklaard en sindsdien was er geen activiteit meer in het pand. Daar komt nu dus verandering in, onder impuls van Liersevoorzitter Luc Van Thillo. Samen met zijn schoonbroer en nog een derde zakenpartner kocht Van Thillo een tijdje geleden Het Bierhuis aan. Intussen kregen de investeerders de toestemming om drie appartementen onder te brengen in het gebouw.

“Voor de goede orde: het pand wordt niet gesloopt, maar vernieuwd en verbouwd”, legt Luc Van Thillo uit. “Boven was er al een woongedeelte. Nu gaan we ook van de benedenverdieping, waar vroeger het café was, een woonst maken.” De flat op het gelijkvloers zal kunnen beschikken over een privétuintje. Een exacte startdatum voor de werken is er momenteel nog niet.