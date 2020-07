Lierse zomerschool van start gegaan: Technopolis komt langs met educatieve wetenschapsshow Kristof De Cnodder

07 juli 2020

18u41 0 Lier In Lier is sinds deze week een zomerschool opgestart voor leerlingen uit het lager onderwijs. De scholieren werden vandaag getrakteerd op de wetenschapsshow Science Jukebox van Technopolis.

In de nasleep van de coronacrisis – waarbij het onderwijs lang in lockdown ging – besloot de stad Lier om een zomerschool te gaan organiseren voor kinderen die nood hebben aan wat bijscholing. Het stadsbestuur vroeg en kreeg daarvoor Vlaamse werkingsmiddelen, terwijl de vzw Mondiale Werken praktische ondersteuning biedt aan het project.

De eerste zomerklas met vijftig leerlingen uit het lager onderwijs ging deze week van start in de lokalen van basisschool Het Spoor. Vandaag kregen de kinderen bezoek van een delegatie van het Mechelse wetenschaps- en technologiecentrum Technopolis. De mensen van Technopolis brachten de educatieve wetenschapsshow Science Jukebox en die werd erg gesmaakt door het jonge volkje.

Meer vraag dan aanbod

De vijftig leerlingen die dezer dagen aanwezig zijn in de zomerschool zullen trouwens nog tot half juli op een leuke manier bijles krijgen. In augustus komen vijftig andere lagereschoolkinderen aan de beurt. Voor de middelbare zomerschool – die nog niet van start is gegaan - zijn er 84 kandidaten. Dat zijn er dubbel zo veel als er beschikbare plaatsen zijn. Daarom zal er vanuit Lier een vraag aan de Vlaamse regering worden gericht voor extra financiële steun. Het zijn de Lierse scholen die lijstjes hebben opgesteld met leerlingen die in aanmerking komen voor zomeronderwijs.