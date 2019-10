Lierse reuzentrein komt volgend jaar ‘thuis’ op Dungelhoeffsite Kristof De Cnodder

21 oktober 2019

15u04 2 Lier De historische Lierse reuzentrein zal vanaf volgend jaar worden ondergebracht in een gebouw op de Dungelhoeffsite. Sinds begin 2017 liggen de reuzen opgeslagen in een loods in Duffel, maar nu werd er opnieuw een geschikte stockageplaats gevonden op het Lierse grondgebied.

De reuzentrein bestaat uit zeven reuzenfiguren, drie fabeldieren en drie praalwagens, waarmee de vzw Gezellen van ’t Groot Volk op tijd en stond door de stad paradeert. Oorspronkelijk werden de aan de stad toebehorende reuzen opgeslagen in de vroegere Rijksnormaalschool in de Berlaarsestraat, maar daar moesten ze wijken voor de bouw van een nieuw woonproject. Daarop werd alles overgebracht naar een gebouw op het Duffelse bedrijventerrein Itterbeek. In het najaar van 2020 komen de reuzen dus terug naar ‘huis’.

“Hal T van de Dungelhoeffsite is vrijgekomen”, legt Liers schepen van Roerend Erfgoed Rik Verwaest (N-VA) uit. “Die hal werd tot voor kort gebruikt door Lyra Turnkring, maar de turners verhuisden recent naar de gloednieuwe sportzaal ’t Spui. De stad gaat de Hal T nu overnemen van het autonome gemeentebedrijf SoLAG en vervolgens wat aanpassen aan de noden van de reuzen. Zo dient er een grotere toegangspoort te worden voorzien.”

De operatie zal de stad naar schatting 108.000 euro kosten. Dat bedrag kan binnen iets meer dan vier jaar worden terugverdiend, want de huur van de loods in Duffel kost 25.000 euro op jaarbasis.