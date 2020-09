Lierse rekent tegen Club B op Sava Petrov voor de goals: “Vertrouwen brengt beste versie van mezelf naar boven” Kristof De Cnodder

17 september 2020

16u58 0 Lier Lierse Kempenzonen ontvangt zondag de beloften van Club Brugge, vooralsnog de meest onbekende factor in 1B. “Het is niet omdat we een jonge ploeg tegenover ons krijgen dat we moeten denken dat het makkelijk zal gaan”, waarschuwt Liersespits Sava Petrov (zelf pas 22). “Vorig weekend speelde Club toch maar mooi gelijk tegen titelkandidaat Union.”

Na de zure nederlaag op Lommel (3-2) en het bekertussendoortje tegen Hoboken (4-0 winst) neemt Lierse het dit weekend op tegen Club Brugge B. Hoewel de Brugse jonkies voor de competitiestart niet zo hoog werden ingeschat door verschillende waarnemers is men bij Lierse op zijn hoede.

“Het feit dat Club op de voorbije speeldag gelijk speelde tegen titelkandidaat Union toont aan dat het best een gevaarlijk ploegje is”, zegt Sava Petrov, die tegen Hoboken rust kreeg. “Kijk, die spelers van Club zijn misschien piepjong, maar ze hebben we allemaal kwaliteiten. Anders speel je daar niet. Afgelopen week kwam er met Jellert Van Landschoot trouwens iemand van Club B over naar ons. En in die paar dagen op het Lisp maakte Jellert al meteen een prima indruk. Misschien kan Jellert ons straks nog wat wijzer maken over zijn ex-team.”

Clubfilosofie

Hoe dan ook rekent Lierse straks weer erg op Sava Petrov om het verschil te maken. De van Westerlo gehuurde Serviër nam alvast een blitzstart in zijn nieuwe omgeving. In twee matchen bij Lierse was hij al goed voor één (knappe) goal, twee assists en een afgedwongen penalty.

“Het loop inderdaad lekker”, glimlacht Petrov. “Vanaf minuut één voelde ik me goed bij Lierse. Iedereen heeft me hier uitstekend ontvangen. Tijdens de gesprekken voor mijn transfer werd ik ook al gewaar dat het bestuur en de technische staf me er absoluut bij wilden. Het feit dat men voor mij zelfs even de clubfilosofie – allemaal Belgen – een beetje links liet liggen, was voor mij de ultieme blijk van vertrouwen. Met zo’n positief gevoel kan ik echt de beste versie van mezelf tonen. Ik hoop dat ik Lierse dit seizoen nog veel kan teruggeven. Na enkele weken durf ik overigens al denken dat de overstap naar Lier de juiste keuze was. Bij Westerlo kreeg ik zelden de gelegenheid om eens een lange reeks van wedstrijden na mekaar te spelen. Hier zou dat wel moeten lukken. Op die manier kan ik alleen maar beter worden.”