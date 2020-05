Lierse politie-inspecteur levert tekeningen voor campagne die geweld tegen hulpdiensten aankaart: “Is een groeiend probleem” Kristof De Cnodder

06 mei 2020

11u20 0 Lier De Lierse striptekenaar Dirk Van der Auwera (ook bekend als D’Auwe) heeft vier tekeningen gemaakt voor een affichecampagne die geweld tegen hulp- en ordediensten wil aanklagen. Dirk - in het dagelijkse leven hoofdinspecteur bij de politiezone Lier - voelt zich persoonlijk betrokken bij dit thema. “Ik merk op mijn werk dat er de jongste jaren meer agressie is ten opzichte van hulpverleners”, aldus Dirk.

Het idee voor de affichecampagne kwam van spoed112.com, een website die producten verkoopt aan brandweer en ambulancediensten. De initiatiefnemers kwamen terecht bij Lierenaar Dirk Van der Auwera, een politie-inspecteur die in zijn vrije tijd gepassioneerd striptekenaar is.

“Ik verleende graag mijn medewerking aan de campagne”, aldus Dirk. “Ik word gewaar dat wij als politie de laatste jaren vaker worden opgeroepen om tussenbeide te komen bij dreigementen aan het adres van brandweer en mensen uit de medische sector. Dat is natuurlijk ‘not done’. Ook de politie zelf krijg op tijd en stond te maken met verbaal of fysiek geweld. Wij zijn daar natuurlijk wel enigszins op voorbereid, maar leuk is anders. Ik vermoed trouwens dat het probleem in de echte grootsteden nog wat groter is dan in Lier. Ik kan alleen maar hopen dat mijn tekeningen een beetje helpen bij het sensibiliseren van de bevolking.”

Wie een affiche wil ophangen en zo de campagne wil ondersteunen, kan een exemplaar aanvragen bij spoed112.com. De kostprijs voor het maken van de affiches wordt betaald door enkele sponsors. Geïnteresseerden dienen enkel de verzendkosten op zich te nemen.