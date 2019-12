Lierse Persbond viert zestigste verjaardag met uitgave jubileumboek Kristof De Cnodder

De Koninklijke Lierse Persbond stelde zopas een boek voor naar aanleiding van de zestigste verjaardag van de vereniging. De Lierse Persbond werd destijds opgericht om de ‘collegialiteit, solidariteit en behulpzaamheid onder de Lierse persmedewerkers te bevorderen’.

In het jubileumboek – vol uniek fotomateriaal – wordt de rijke geschiedenis van de Persbond overlopen. Zo zijn er onder andere hoofdstukken over de cartoonales die men in het verleden organiseerde, over de talrijke uitstappen die de leden samen ondernamen en over de sportieve evenementen waaraan men deelnam.

Voorzitter Herman De Belder – voormalig journalist voor Het Laatste Nieuws en nu op rust – overhandigde tijdens een receptie op het stadhuis het eerste exemplaar van het boek aan Liers burgemeester Frank Boogaerts. Deze laatste is trouwens zelf een voormalig lid van de Lierse Persbond. Boogaerts werkte destijds voor het weekblad De Omroeper en stond in 1974 zelfs mee aan de basis van de doorstart die de vereniging toen nam.