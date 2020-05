Lierse middenstand kent rustige herstart: “Alles bleef perfect onder controle” Kristof De Cnodder

11 mei 2020

16u58 0 Lier De heropening van de winkels is in het centrum van Lier rustig verlopen. “Een grote stormloop werd het niet, maar dat gaf de handelaars de kans om er stelselmatig weer in te komen”, zegt Katelijne Depreeuw, bestuurslid van middenstandsvereniging Shopping Lier.

Er liepen vandaag wel wat shoppende medemensen rond in het centrum van Lier, maar over de koppen lopen was het niet echt. De Lierenaar keek bij de herstart van het winkelgebeuren de kat duidelijk nog een beetje uit de boom. Katelijne Depreeuw, die op de Grote Markt de zuiderse voedingswinkel Oil&Vinegar uitbaat, beaamt dat het een eerder kalm begin werd.

“Ikzelf heb zeker wat werk gehad, maar dé stormloop die sommigen hadden voorspeld, bleef hier uit”, geeft Katelijne aan. “Dat had dan weer het voordeel dat de winkeliers de tijd kregen om er stelselmatig in te komen en om te wennen aan de geldende coronavoorzorgsmaatregelen. Zo bleef alles perfect onder controle. In de komende dagen mag het gerust wat drukker worden, maar ik ben er van overtuigd dat de mensen snel genoeg de weg terug naar de Lierse middenstand zullen weten te vinden.”

Winkelbeleving

Ook zonder overrompeling waren de handelaars gewoon blij dat ze na een kleine twee maanden opnieuw de deuren mochten openen. Dat was zeker het geval voor opticien Avenue Optics op het Zimmerplein. “Deze vestiging is hier nog maar pas van begin maart. We zijn dus al langer gesloten dan open geweest”, vertelt winkelverantwoordelijke Yenthe Claessens van achter zijn mondmasker. “Net op het moment dat we een eerste reclamefolder in Lier bedeelden, moesten we alweer sluiten. Natuurlijk is het een opluchting dat we nu weer klanten mogen ontvangen. Heel wat kledingwinkels konden in de afgelopen periode nog iets goedmaken met hun webshop, maar een bril online kopen is toch minder evident. Een oogmeting kan je niet zomaar van achter je computer uitvoeren.”

Het Lierse stadsbestuur is best tevreden over de eerste winkeluren na de gedwongen coronasluiting. “Het belangrijkste wat we moeten onthouden van deze opstartfase is dat alles ordelijk is verlopen”, stelt schepen van Lokale Economie Rik Verwaest (N-VA). “De maatregelen die wij als stad hebben genomen, lijken voorlopig alvast te volstaan. We hebben er voor gekozen om de winkelbeleving niet té zeer te verstoren. Nadarhekken en éénrichtingsverkeer voor de klanten leken ons bijvoorbeeld niet nodig en die inschatting bleek op dag één de juiste. Indien nodig kunnen we later altijd nog bijstellen. Om af te ronden wil ik benadrukken dat we de shoppers met open armen terug verwelkomen, op voorwaarde dat iedereen zijn gezond verstand blijft gebruiken.”