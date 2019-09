Lierse microbrouwerij heeft nu ook eigen huisbier: de Meulekes Tripel Kristof De Cnodder

13 september 2019

Microbrouwerij De Meulekes uit Lier brengt anderhalf jaar na de officiële oprichting een eerste eigen huisbier op de markt. Als alles goed gaat, zal de Meulekes Tripel binnenkort te verkrijgen zijn in meerdere Lierse horecazaken.

Meer dan vijftig jaar na het verdwijnen van brouwerij Cuykens heeft de stad Lier opnieuw een (micro)brouwerij op haar grondgebied. In een atelier achter hun huis brouwen Lierenaar Bart Meulepas en zijn vader Wig sinds een jaar of vijf hun eigen bieren. Begin 2018 verkreeg De Meulekes het label van microbrouwerij. Bart leerde tijdens zijn opleiding tot ingenieur biochemie over brouwprocessen en ging daar na zijn studies in verder.

“In hoofdberoep ben ik brouwmeester bij een grotere brouwerij”, vertelt Bart. “Sinds kort maak ik in bijberoep – met goedkeuring van mijn werkgever - ook mijn eigen bieren. Mijn vader helpt me daarbij. In het begin stelden we op vraag van particulieren of verenigingen biertjes samen voor speciale gelegenheden. Nu pakken we dus ook uit met een eigen huisbier: de Meulekes Tripel.”

Bart Meulepas heeft niet meteen de ambitie om de wereld te veroveren met zijn blonde, kruidige brouwsel met een alcoholpercentage van 7,5 procent. “Wel zou ik graag voet aan de grond krijgen in Lier”, zegt Bart nog. “Enkele lokale horecazaken tonen alvast interesse. Bar Kafaat, in de Eikelstraat, plaatste als eerste al echt een bestelling. Als er grotere bestellingen zouden binnen lopen, kunnen we niet alles meer brouwen in onze eigen infrastructuur, want onze capaciteit is beperkt. Enkele grotere brouwerijen zijn in dat geval wel bereid om op basis van mijn recept de Meulekes Tripel te produceren.”

