Lierse Maatschappij voor de Huisvesting zoekt oude foto’s in kader van eeuwfeest Kristof De Cnodder

05 maart 2020

13u52 0 Lier De Lierse Maatschappij voor de Huisvesting (LMH) mag volgend jaar honderd kaarsjes uitblazen en wil dat vieren met een tentoonstelling en een boek over een eeuw sociaal wonen in Lier. In dat kader is men nu op zoek naar (oude) foto’s en verhalen.

Heeft u foto’s liggen van de sociale woonwijken of kent u leuke weetjes, dan mag u die altijd doorspelen aan LMH. Dat kan via het speciale mailadres 100jaar@lmhlier.be of telefonisch, op het nummer 03 490 30 50. Het inzamelen van het fotomateriaal en de verhalen eindigt op 30 juni. Voor het verwerken van de foto’s werkt LMH samen het Archief Lier. U kan uw foto’s definitief aan het archief schenken of ze laten digitaliseren.