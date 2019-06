Lierse kunstenaars tonen werken in geschenkenwinkel Frann Kristof De Cnodder

27 juni 2019

20u34 4

Vier kunstenaars uit Lier en omgeving stellen deze zomer tentoon in geschenkenwinkel Frann in de Berlarij. Vanaf vrijdagavond kan u bij Frann terecht om de schilderwerken van Daniel Vercammen, Ronny Clé, Greet Goossens en Danielle Wardip te bewonderen en eventueel aan te kopen.

Frann is een geschenkenwinkel die volgens de uitbaters het “commerciële met het kunstige” combineert. Regelmatig probeert men ook kunst uit de eigen stad in de kijker te zetten. Ook deze zomer krijgt lokaal talent de kans om zich te tonen.

“Tot half augustus hebben we in onze zaak werken hangen van vier plaatselijke artiesten”, vertelt Anneke Meylemans van Frann. “Het is een mooie mix van potloodtekeningen, aquarellen, olieverfschilderingen en airbrushwerken.”

Tijdens het hele komende weekend zullen de vier betrokken kunstenaars aanwezig zijn om bijkomende tekst en uitleg te geven. De expo is gratis te bezoeken. Achteraf krijgt u de kans om de werken in huis te halen. Meer info via https://frann.vpweb.be/