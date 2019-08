Lierse koffie van Van Ouytsel : “De koffiebonen komen uit verschillende landen, maar de mix is typisch voor hier” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Redactie

31 augustus 2019

07u01 0 Lier Al sinds 1876 is koffiebranderij Van Ouytsel actief in het centrum van Lier. Zaakvoerster Judith Van Ouytsel (54) zet het werk voort waar haar betovergrootvader Ernest destijds mee begonnen is. “Dat twee van onze blends officieel werden erkend als streekproduct is een beloning voor de inzet van vijf generaties”, glundert Judith.

Koffiebranderij Van Ouytsel heeft ondertussen een traditie van 143 jaar en is nog altijd in handen van dezelfde familie. Judith Van Ouytsel werd tussen de koffiebonen geboren en sinds 1996 runt ze het familiebedrijf, dat naast de koffiebranderij ook een gezellig koffiehuisje in de Rechtestraat omvat. “Ik heb me altijd goed gevoeld in de koffiebranche”, glimlacht Judith, die zelf een kopje of zes per dag drinkt. “Voor mij was het dan ook logisch dat ik in de zaak zou stappen. Het spreekt voor zich dat ik fier ben op onze geschiedenis. Als kleine koffiebrander houden we al bijna anderhalve eeuw goed stand. Hét moeilijkste moment beleefde de firma tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het toenmalige bedrijfsgebouw – dat nog was gevestigd op de Grote Markt - werd compleet vernield en moest heropgebouwd worden. Gelukkig is het mijn voorouders gelukt om te herbeginnen.”

Koffiehuisje

De koffiebranderij verhuisde in 1966 naar de Rechtestraat en Judiths ouders Ludo en Anne-Marie voegden er in 1973 een extra dimensie aan toe. “Vlak naast de branderij openden ze een koffiehuisje. Beide zaken bestaan nog altijd. Meer zelfs: de ene kan eigenlijk niet zonder de andere”, gaat Judith verder. “Ik mag gerust zeggen dat de zaken goed draaien. Ik stel vast dat mensen tegenwoordig weer meer worden aangetrokken door onze artisanale manier van werken en dat kan ik natuurlijk alleen maar toejuichen.”

Koffieblends

Ook de officiële erkenning van twee koffieblends tot streekproduct – ondertussen vijf jaar geleden - gaf de verkoop een boost. “De ‘Doornenkroon’ is een koffiebonenmengeling die mijn grootvader zaliger in de jaren ’20 op papier zette. De ‘Java-Mokka’ mengeling kwam er in de jaren ’50 bij”, legt Judith Van Ouytsel uit. “De koffiebonen komen uit verschillende landen, maar de mix is typisch voor hier. De erkenning tot streekproduct was trouwens niet alleen commercieel interessant, het maakte ook emoties los binnen de familie. Het was de beloning voor de inzet van vijf generaties.”

Opvolging

Rest de vraag: staat er opvolging klaar als Judith er op een dag mee zou stoppen? “Ik heb één zoon. Die komt af en toe helpen, maar hij studeert nog. We zullen wel zien wat hij beslist. Ik ga hem in elk geval niet pushen, want dat zou alleen maar averechts werken”, knipoogt de koffieverkoopster. “Hoe dan ook ben ik van plan zelf nog een hele tijd verder te doen. Zelfs op mijn 65ste zie ik me niet meteen stoppen. De liefde voor het vak is en blijft groot.”

