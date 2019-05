Lierse Kempenzonen veilt gedragen T-shirts ten voordele van kankeronderzoek Kristof De Cnodder

30 mei 2019

16u43 0 Lier Voetbalclub Lierse Kempenzonen springt in de bres voor het goede doel. De Eerste Amateurklasser veilt twintig ‘match worn’ shirtjes ten voordele van het Olivia Fund. Deze vzw zamelt fondsen in voor kankeronderzoek.

Olivia Hendrickx was nog geen drie jaar oud toen ze in 2000 overleed aan hersenstamkanker. De ouders van Olivia besloten daarop geld te gaan inzamelen voor kankeronderzoek, een missie die ze tot op vandaag verder zetten. Via via kwam het Olivia Fund onlangs in contact met Lierse en het bestuur van de voetbalclub besloot om ook een steentje bij te dragen. Dat leidt nu tot een online veiling, waarvan de opbrengst integraal gaat naar het Olivia Fund.

Nog tot en met 18 juni kan u bieden op truitjes die in het afgelopen seizoen door de spelers van Lierse zijn gedragen in een officiële wedstrijd. Voorlopig werd er het meeste geboden voor de shirts van ‘verdienstelijkste speler’ Toon Janssen en clubtopschutter Simon Vermeiren. Wil u zelf ook een bod uitbrengen, surf dan naar www.hammertime.be/solidariteitsveiling-lierse-…/…/nl