Lierse Kempenzonen neemt ontbrekend stukje grond Vanderpoortenstadion over van stad Kristof De Cnodder

29 september 2020

16u37 6 Lier De NV Infralier (die achter voetbalclub Lierse Kempenzonen zit) neemt een lapje grond aan het Herman Vanderpoortenstadion over van de stad Lier. De transactie biedt Lierse Kempenzonen meer rechtszekerheid. Infralier betaalt de schattingsprijs van 27.800 euro.

Een deel van de jongste tribune van het Vanderpoortenstadion werd opgetrokken op een spie grond van de stad Lier. Het vroegere K. Lierse SK bereikte daarover in 2000 een langdurige erfpachtovereenkomst met de stad, maar die kwam te vervallen na het faillissement van de club in 2018. Opvolger Lierse Kempenzonen – dat het stadion en het grootste deel van de bijhorende grond overnam van de curator - vroeg nu aan de stad of men wou overgaan tot een definitieve verkoop van het ontbrekende perceel. Het schepencollege en de gemeenteraad stemden daarmee in.

“Lierse Kempenzonen broedt op plannen om verdere aanpassingen aan te brengen aan het stadion”, liet schepen van Sport Ivo Andries (Open VLD) tijdens de gemeenteraadszitting van maandag verstaan. “In die optiek vonden zij het beter om voor honderd procent eigenaar te worden.”

Parking

Het stuk grond waar de parking van het Vanderpoortenstadion zich bevindt, blijft wél eigendom van de stad. Met Infralier werd daaromtrent een erfpachtregeling uitgewerkt. Infralier – dat 540 euro huur per jaar zal betalen – gaat de parking van nieuw asfalt voorzien en blijven onderhouden. Op niet-wedstrijddagen blijft de parking publiek.