Lierse Kempenzonen legt nieuw kunstgras aan op jeugdsite in Kessel Kristof De Cnodder

15 juli 2019

17u59 6 Lier Voetbalclub Lierse Kempenzonen is volop bezig met het renoveren van haar jeugdcentrum in Kessel. Zo werd de voorbije dagen onder andere hard gewerkt aan de heraanleg van het kunstgrasveld.

In de loop van dit voorjaar kocht Lierse Kempenzonen voor 500.000 euro de voetbalaccommodatie in Kessel van de stad Lier. In de jaren voordien had de stad de site verhuurd aan K. Lierse SK, de ‘voorganger’ van Lierse Kempenzonen die in mei 2018 failliet ging. Nadat Lierse Kempenzonen de infrastructuur in Kessel overnam, besloot de club meteen om te investeren in de broodnodige opknapbeurt van het stilaan verouderde complex.

Zo werd het kunstgrasterrein, dat tot op de draad versleten was, in de voorbije week vervangen door een gloednieuwe synthetische mat. Daarop zullen de jeugdspelers van Lierse binnenkort de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen kunnen aanvatten. De drie andere velden in Kessel werden opnieuw ingezaaid en zullen ook eerstdaags in gebruik kunnen worden genomen. In de komende maanden zullen de gebouwen in Lierses jeugdcomplex stelselmatig onder handen worden genomen. De jeugdkantine werd trouwens al voorzien van een nieuwe keuken. Overigens heeft Lierse Kempenzonen nog een tweede oefencentrum ter beschikking. Dat is gelegen in het Kempense Oosterwijk.