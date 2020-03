Lierse Kempenzonen en technisch coördinator Urbain Spaenhoven “in onderling overleg” uit mekaar Kristof De Cnodder

15u11 1 Lier Voetbalclub Lierse Kempenzonen (Eerste Amateur) laat weten dat men de samenwerking met technisch coördinator Urbain Spaenhoven “in onderling overleg” heeft stopgezet.

“Beide partijen waren in de overtuiging dat een verdere samenwerking voor volgend seizoen niet wenselijk zou zijn”, staat te lezen op Lierses website. De huidige competitie ligt stil door het coronavirus stil en het is onzeker of en wanneer er zal worden hervat.

