Lierse Kempenzonen en nieuw jongerentherapiecentrum JOTH slaan handen in mekaar: “Samen hulp bieden aan jeugdspelers met problemen” Kristof De Cnodder

03 januari 2020

18u57 1 Lier Jongerentherapiecentrum JOTH uit Zandhoven, dat op 8 februari de deuren opent, gaat samenwerken met voetbalclub Lierse Kempenzonen. Lierse wil samen met JOTH kort op de bal kunnen spelen als er ooit jeugdspelers geconfronteerd zouden worden met bepaalde psychische of mentale problemen. De samenwerking werd vandaag geofficialiseerd door een bezoek van Lierses A-kern aan JOTH.

JOTH (JOngeren THerapie en THUis) werd uit de grond gestampt door Niki Geentjens en Tim Peeters uit Pulderbos. Hun dochter Chiara stapte op 18 mei 2016 na een reeks van depressies op 16-jarige leeftijd uit het leven. Na een lange rouwperiode besloten Niki en Tim om iets te gaan doen voor andere jongeren die om één of andere reden met zichzelf in de knoop liggen.

Via JOTH wil men op een laagdrempelige manier gratis therapeutische eerstelijnshulp gaan aanbieden aan 12- tot 25-jarigen. De gemeente Zandhoven sprong op de kar en huurt voor JOTH een pand achter het postgebouw aan de Vierselbaan. Vijf andere gemeentes en verschillende bedrijven en privépersonen sponsoren mee de werking, die op 8 februari van start gaat.

Infosessies voor jeugdtrainers

Intussen werd ook met Lierse Kempenzonen een partnership afgesloten. “Wij gaan infosessies organiseren voor de trainers van de club, zodat die jongeren met problemen sneller leren herkennen en er beter leren mee omgaan”, vertelt Tim Peeters. “Jeugdspelers die het moeilijk hebben, kunnen dan weer worden doorverwezen naar ons. Daarnaast zullen een paar keer per jaar voetballers uit Lierses A-kern bij ons op bezoek komen om onze jongeren een hart onder de riem te steken of om te vertellen over eventuele problemen die zij zelf hebben gekend. Verder zal Lierse ons af en toe uitnodigen op matchen van de eerste ploeg. Dat kan dan een fijne uitstap worden voor onze bezoekers.”

Het contact tussen JOTH en Lierse werd gelegd door Lierses teammanager Roel Rymen, die ook in Pulderbos woont. “Ik kende het drama dat Niki en Tim hebben meegemaakt en heb enorm veel respect voor wat ze nu – samen met een team van vrijwilligers - aan het verwezenlijken zijn”, zegt Roel Rymen. “Enerzijds willen we met onze club helpen om de naamsbekendheid van JOTH te vergroten, anderzijds kan de samenwerking voor ons een extrasportief pluspunt betekenen.”

Meer info via www.joth.be. Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht op het gratis telefoonnummer 1813 of op de website www.zelfmoord1813.be