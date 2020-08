Lierse Julia Van Hool (111) mag zich vanaf nu oudste Belg noemen: “Ze stelt het nog steeds erg goed” Kristof De Cnodder

03 augustus 2020

12u12 22 Lier De 111-jarige Julia Van Hool uit Lier mag zich voortaan de oudste inwoner van ons land noemen. Julia erft die titel van de Gentse Mariette Joanna Bouverne, De 111-jarige Julia Van Hool uit Lier mag zich voortaan de oudste inwoner van ons land noemen. Julia erft die titel van de Gentse Mariette Joanna Bouverne, die vandaag kwam te overlijden . Volgens Julia’s familie stelt de nieuwe oudste Belg – die in woonzorgcentrum Sint-Jozef verblijft – het overigens nog steeds erg goed.

Toen Julia Van Hool op 7 mei jongstleden 111 kaarsjes mocht uitblazen, liet ze herhaaldelijk vallen dat ze ervan droomde om op een dag de oudste Belg te zijn. Vandaag is het dan zover, want de vorige lijstaanvoerder Mariette Bouverne is niet meer. De volgende uitdaging voor Julia is nu de oudste Belg aller tijden worden. Daarvoor moet ze voorbij Joanne Turcksin (ook bekend als Woinke Turck). Toen die Vlaams-Brabantse in 2002 kwam te gaan, was ze 112 en 186 dagen oud.

Zoals het er nu voor staat, lijkt het niet onmogelijk dat Julia Van Hool die kaap kan ronden. De familie van de slagersvrouw op rust laat immers weten dat het nog erg goed gaat met haar, zowel lichamelijk als mentaal. “Omwille van de coronadreiging is de bezoekregeling in het rusthuis in de voorbije maanden al verschillende keren gewijzigd. Het is ongelooflijk hoe goed mijn grootmoeder daarmee om gaat”, laat kleinzoon Gerrit Op de Beeck weten. “Ze toont geen frustraties en motiveert de familie zelfs om de regels nauwgezet op te volgen. Ook het personeel van het woonzorgcentrum probeert ze in deze lastige periode moed in te praten.”

Samen met haar man zaliger René Op de Beeck kreeg de uit Putte afkomstige Julia vier kinderen. Na een leven lang hard werken in de slagerij, woonde Julia nog héél lang zelfstandig in haar eigen huis. Pas na een ongelukkige val op haar 106de trok Julia naar het rusthuis. Ook daar heeft ze in de voorbije jaren haar draai gevonden.

