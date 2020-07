Lierse ICT’er Jeroen Pets steekt online registratieplatform voor horeca in mekaar Kristof De Cnodder

24 juli 2020

18u45 7 Lier De Lierse ICT’er Jeroen Pets heeft een online platform uitgewerkt waarop horecaklanten zich kunnen aanmelden als ze ergens iets gaan eten of drinken. Vanaf zaterdag is iedereen die op café of restaurant gaat immers verplicht om zijn gegevens achter te laten. Dit in het kader van eventuele coronacontacttracing.

Horecazaken zullen dus een papieren en/of digitaal logboek moeten gaan bijhouden. Jeroen Pets van de firma RMDY wil de getroffen sector daarbij een handje toesteken. “In minder dan 24 uur stak ik een online registratieplatform in mekaar”, vertelt de zoon van schepen Rik Pets. “Via www.horecamelder.be kunnen horecazaken zich gratis inschrijven. Zij kunnen dan de klanten die met hun smartphone binnen stappen via een QR-code rechtstreeks naar de registratiepagina sturen. Het is een handig systeem voor iedereen.”

Privacycommissie

Voor hij zijn website lanceerde, had Jeroen Pets contact met de privacycommissie. “De commissie had slechts enkele opmerkingen bij mijn ontwerp”, aldus Pets. “Daar werd ondertussen een mouw aan gepast. Het systeem is dus GDPR-proof. De opgeslagen gegevens worden na veertien dagen trouwens vernietigd.”

Pets hoopt dat hij met zijn gratis initiatief heel wat horecazaken van dienst kan zijn. “Via mijn eigen netwerk heb ik het registratieplatform al wat bekend kunnen maken en er kwam al vrij veel reactie. Intussen kreeg ik zelfs de vraag of ik ook voor een Franstalige versie zou kunnen zorgen.”