Lierse hengelclubs mogen opnieuw viswedstrijden organiseren: “Onlogische situatie is nu gelukkig verleden tijd” Kristof De Cnodder

11 augustus 2020

17u30 1 Lier Goed nieuws voor de vier Lierse hengelclubs: zij kregen zopas groen licht om opnieuw viswedstrijden te organiseren, iets wat sinds kort verboden was in het kader van de coronacrisis. “Zo komt er een einde aan een onlogische situatie, want in verschillende buurgemeentes mocht er al die tijd wel in competitieverband worden gevist”, zegt Paul Vermeylen van visclub Moed en Geduld.

“Omwille van de coronaopstoot in Antwerpen verstrengde gouverneur Cathy Berx op 1 augustus enkele veiligheidsmaatregelen, ook in de sport”, vertelt Paul Vermeylen. “De gemeentes moeten toezien op de handhaving van die maatregelen, maar in Lier interpreteerde men bepaalde zaken wel erg strikt. Zo golden op Liers grondgebied voor sportvissers de zelfde regels als voor contactsporten. We mochten dus geen wedstrijden organiseren. Bizar, want we zitten tijdens wedstrijden op twaalf meter van mekaar, in open lucht dan nog. Extra vreemd is dat de prijskampen in pakweg Nijlen en Ranst altijd zijn blijven doorgaan.”

Nieuwe inzichten

“Ik heb altijd gewoon uitgevoerd wat er van hogerhand werd gevraagd”, reageert Liers burgemeester Frank Boogaerts (N-VA). “Dat andere burgemeesters de regels anders interpreteerden is hun zaak. Ik had in de voorbije dagen regelmatig contact met de provincie en kreeg steeds te horen dat wedstrijdvissen echt niet kon. Intussen kwam de gouverneur dus tot nieuwe inzichten. Vandaag (dinsdag, red.) kwam de melding dat wedstrijden opnieuw zijn toegelaten, mits er effectief voldoende afstand wordt bewaard tussen de deelnemers.”

“Eind goed, al goed”, besluit Paul Vermeylen. “Het is alleen jammer dat men niet sneller tot dit besluit kon komen. Voor ons was het al van in het begin duidelijk dat er weinig of geen besmettingsgevaar is. Maar oké, het belangrijkste is dat is dat we onze hobby weer kunnen uitoefenen.”