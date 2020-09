Lierse geitenbok Modest XII gaat legerdienst vervullen in Brasschaat Kristof De Cnodder

02 september 2020

17u55 2 Lier Het Lierse stadsbestuur heeft woensdagmiddag een geitenbok cadeau gedaan het Bataljon Artillerie van Brasschaat, waarvan Lier peterstad is. Modest XII heet de bok en hij is de opvolger van Modest XI. Deze laatste kwam enkele maanden geleden te overlijden.

Al sinds 1962 onderhoudt Lier nauwe banden met het (Tweede) Bataljon Artillerie. Omdat in het vroegere blazoen van deze legereenheid een geitenbok stond afgebeeld, heeft men sinds 1947 ook een echte bok als mascotte. Het is ondertussen een traditie dat de stad Lier een nieuwe bok schenkt telkens het vorige exemplaar afzwaait of komt te gaan.

“Modest XI is een tijdje geleden gestorven”, vertelt Liers burgemeester Frank Boogaerts (N-VA). “Met Modest XII staat er nu een opvolger klaar. Net als zijn voorganger komt Modest XII van kinderboerderij ’t Struisvogelnest. Daar zal hij ook blijven. Enkel bij plechtige gelegenheden zal hij opdraven met het Bataljon Artillerie. Met deze schenking willen wij onze verbondenheid en samenwerking met het bataljon bevestigen.”