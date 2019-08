Lierse dirigent Rik Ghesquière deelt instrumenten uit aan Zuid-Afrikaanse kinderen “Ook Belgische consul schenkt trompet” Kristof De Cnodder

19 augustus 2019

De internationaal vermaarde dirigent Rik Ghesquière uit Lier gaat eind deze maand naar het Zuid-Afrikaanse Stellenbosch voor een muzieksymposium. In zijn koffer neemt hij tien trompetten en een 25-tal blokfluiten mee om uit te delen aan blinde en kansarme kindjes.

Rik Ghesquière (46) is al sinds 1985 professioneel met muziek bezig. De Lierenaar is trompettist bij het Brussels Philharmonic orkest en freelance dirigent. In die laatste hoedanigheid was Rik al meermaals in Zuid-Afrika voor muzikale symposia. Nu donderdag vertrekt hij opnieuw naar daar. Deze keer neemt Rik een extra koffer mee, want hij wil iets teruggeven aan de mensen uit het land waar hij een boontje voor heeft.

“Bij mijn vorige trip naar Zuid-Afrika kwam ik in contact met een school voor blinde kinderen en een andere school voor kansarme kinderen”, vertelt Rik Ghesquière. “Toen ontstond bij mij het idee om eens iets voor die jongeren te gaan doen. Daarom neem ik nu enkele muzikale cadeaus mee: tien trompetten en ongeveer 25 blokfluiten. Een deel daarvan betaalde ik zelf, maar er waren ook vrienden sympathisanten die een duit in het zakje deden, waarvoor dank. Onder andere de

Opvallend: voor de beginners neemt Rik zeven plastic trompetten mee. “Die zijn lichter dan de traditionele exemplaren. Voor kleine kinderen zijn die bijgevolg makkelijker vast te houden. Gevorderden kunnen dan weer op de koperen instrumenten aan de slag. Ik hoop dat de jeugd van Stellenbosch er veel plezier aan gaat beleven en misschien zit er zelfs wat muzikaal talent bij. Dat zou helemaal mooi zijn”, besluit Rik.