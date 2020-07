Liers Cultuurcentrum brengt deze keer geen jaarbrochure uit Kristof De Cnodder

29 juli 2020

23u05 0 Lier Het Liers Cultuurcentrum gaat deze keer uitzonderlijk geen programmaboekje uitgeven voor het nieuwe cultuurseizoen, dat (in principe) in het najaar start. Die keuze werd gemaakt omwille van de coronacrisis.

Sinds corona ons land is komen binnen waaien, is het in veel sectoren heel moeilijk om lang op voorhand te plannen. Het Liers Cultuurcentrum past zich noodgedwongen aan die realiteit aan. Concreet betekent dat: geen brochure waarin alle voorstellingen voor het nieuwe culturele seizoen worden vermeld. De vaste startdag voor de ticketverkoop werd ook geschrapt van de kalender. In de plaats daarvan zal nu voorstelling per voorstelling worden aangekondigd.

Geïnteresseerden kunnen in de komende maanden voor updates terecht op www.lierscultuurcentrum.be en/of ze kunnen zich inschrijven voor een nieuwsbrief. Wie een ticket koopt en beschikt over een Uitpas kan blijven genieten van de gebruikelijke korting.