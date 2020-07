Liers burgemeester Frank Boogaerts in grote lijnen akkoord met provinciale coronamaatregelen: “Door zure appel bijten voor hij rot wordt” Kristof De Cnodder

28 juli 2020

19u11 0 Lier Liers burgemeester Frank Boogaerts (N-VA) staat in grote lijnen achter de strikte coronamaatregelen die provinciegouverneur Cathy Berx maandagavond lanceerde. “Het is een zure appel waar we doorheen moeten bijten. Doen we dat niet, dan dreigt de appel binnenkort rot te worden”, aldus Boogaerts.

Samen met zijn Antwerpse collega-burgemeesters had Frank Boogaerts vanmiddag een videogesprek met gouverneur Berx. “In die vergadering werden enkele zaken verduidelijkt, maar er kwamen ook een paar bijkomende vragen naar voren. De provincie moet dus nog één en ander uitklaren”, vertelt de Lierse burgemeester. “Het officiële, gedetailleerde besluit van de gouverneur zal in de loop van woensdag worden gepubliceerd. Met de krachtlijnen die nu al bekend zijn, kan ik grotendeels leven. De gouverneur vaardigt enkele ingrijpende maatregelen uit, maar in de huidige situatie lijkt me dat te verantwoorden. We moeten door de zure appel heen bijten, vooraleer hij rot wordt.”

Mondmaskerplicht

“Als stadsbestuur grepen we recent ook al kordaat in”, benadrukt Boogaerts. “Zo maakten we vorige week bijvoorbeeld het dragen van een mondmasker verplicht binnen de stadsvesten. De gouverneur breidt die zone nu uit tot het hele grondgebied. Daar kunnen we ons ook in vinden. Sowieso zal de handhaving van de mondmaskerplicht vooral gebeuren op de drukkere plaatsen in de stad. Ons politiekorps weet perfect waar er al eens mensen durven samen troepen, zowel binnen als buiten de vesten. Het is duidelijk dat er op die plekken de nodige controle zal gebeuren. De gouverneur heeft de burgemeesters op het hart gedrukt om de handhaving ter harte te nemen en dat zijn we in Lier zeker van plan. In eerste instantie gaan we sensibiliseren, naderhand eventueel verbaliseren.”