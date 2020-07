Lierenaar Stijn Coenen gaat Thomas More hogeschool leiden Kristof De Cnodder

02 juli 2020

12u42 0 Lier De Thomas More hogeschool, met vestigingen in heel de provincie Antwerpen, heeft een nieuwe algemeen directeur. Lierenaar Stijn Coenen (42) gaat de hogeschool vanaf nu leiden.

Nadat Machteld Verbruggen in december vorig jaar stopte als algemeen directeur nam de Lierse Els Van Weert haar taken ad interim over. Intussen duidde de raad van bestuur van Thomas More een definitieve opvolger aan. Dat werd dus Stijn Coenen. Deze laatste is pedagoog van opleiding en was al actief bij Thomas More, eerst als opleidingshoofd Bedrijfsmanagement, nadien als drijvende kracht van projecten rond innovatie, creativiteit en ondernemerschap. Coenen is overigens ook fractieleider van de CD&V in de Lierse gemeenteraad.