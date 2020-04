Lierenaar Rudi Van Steen start voedselbedelingen in India: “Coronacrisis dreigt arme gezinnen hier zonder eten te zetten” Kristof De Cnodder

21 april 2020

14u52 2 Lier Lierenaar Rudi Van Steen (57) en zijn vzw Moved For All Nations zijn deze week begonnen met voedselbedelingen in de Indiase stad Ukhrul, de geboorteplaats van Rudi’s vrouw Chihanphi (40). “Ook in India heerst de coronacrisis, wat hamstergedrag en technische werkloosheid met zich mee bracht”, zegt Rudi. “De rijkere mensen kopen hier het eten op en de armere bevolking dreigt in de kou te blijven.”

Rudi Van Steen woont in Lier, maar verblijft grote delen van het jaar in India. Meer bepaald in Ukhrul, een afgelegen stad van 30 à 50 000 inwoners, dicht tegen de grens met Myanmar. Met zijn zelf opgerichte vzw Moved For All Nations probeert Rudi er arme gezinnen financieel te ondersteunen en jongeren in probleemsituaties te helpen om hun leven op de rails te krijgen. “Heel wat jongeren kampen hier met verslavingen en wij willen hen met zichzelf in het reine laten komen. Dat doen we door allerlei soorten van vorming te geven, vanuit een christelijke inspiratie”, vertelt Rudi. “Ik was vroeger zelf jarenlang verslaafd aan drank en drugs, maar raakte er vanaf. Die ervaring probeer ik nu door te geven.”

Strikte lockdown

De laatste dagen en weken zijn er echter nog andere katten te geselen. Het coronavirus bemoeilijkt immers ook in India het leven. “In Ukhrul zelf werden er voorlopig geen besmettingen vastgesteld”, gaat Rudi Van Steen verder. “Dat komt waarschijnlijk omdat de stad in een bergachtige streek ligt en nogal moeilijk bereikbaar is. Het is van het allergrootste belang dat we corona buiten Ukhrul houden, want de ziekenhuisinfrastructuur is hier absoluut niet voorzien op een grote toestroom van covidpatiënten. Om die reden geldt er een vrij strikte lockdown. Op zich een goed idee, maar het brengt wel met zich mee dat het overgrote deel van de mensen niet kan gaan werken. En geen werk betekent geen inkomen, want een werkloosheidsuitkering bestaat In India niet. Daar komt bij dat de mensen die wél nog geld hebben voedsel zijn beginnen hamsteren.”

Rijst, suiker en bonen

Rudi en co zijn deze week dan maar gestart met eten uit te delen aan de minder begoede laag van de plaatselijke bevolking. “Sinds maandag konden we iets meer dan vierhonderd gezinnen een voorraad rijst, suiker en gedroogde bonen bezorgen. Daar kunnen die mensen ongeveer een week of twee mee verder. Maar we willen graag nog meer families helpen. Bovendien valt te vrezen dat deze situatie een hele tijd zal blijven aanslepen en dat elk gezin meermaals moet worden bevoorraad”, aldus Rudi. “Langs deze weg wil ik daarom graag een oproep lanceren voor financiële steun. Wie ons wil helpen, kan geld overschrijven op het bankrekeningnummer van Moved For All Nations, met de vermelding ‘Nood Ukhrul’. Schenkers mogen er zeker van zijn dat hun centen heel goed besteed zullen worden.”

Meer info op www.movedforallnations.be.