Lierenaar mist bus omdat klok van Zimmertoren al maanden tien minuten achterloopt: “Probleem zal samen met restauratie dak worden aangepakt” Kristof De Cnodder

22 juli 2020

10u56 0 Lier De centrale klok van de Zimmertoren, één van de belangrijkste toeristische attracties van Lier, loopt al enkele maanden tien minuten achter. Het Zimmertorencomité is zich daarvan bewust, maar wacht op de De centrale klok van de Zimmertoren, één van de belangrijkste toeristische attracties van Lier, loopt al enkele maanden tien minuten achter. Het Zimmertorencomité is zich daarvan bewust, maar wacht op de restauratie van het dak en de ramen om tegelijk het klokmechanisme aan te pakken. Dat zou iets voor het najaar zijn.

Een opmerkzame Lierenaar bond eerder deze week op Facebook de kat de bel aan. De man in kwestie had zijn bus gemist omdat hij zich had gebaseerd op de tijd die werd aangegeven op de klok van de Zimmertoren. “De klok loopt al geruime tijd een tiental minuten achter”, bevestigt Liers schepen van Toerisme Rik Verwaest (N-VA). “Dat is ook al doorgegeven aan het Zimmertorencomité, dat de toren beheert.”

“Het probleem is ons inderdaad bekend”, zegt Patrick d’Haens, die zijn in februari overleden vader Jos opvolgde als voorzitter van het Zimmertorencomité. “Maar we hebben besloten om te wachten tot het najaar om de klok weer gelijk te zetten. Dan laat de stad namelijk restauratiewerken uitvoeren aan het dak en de ramen van de toren. Op hetzelfde moment zullen onze technici het complexe mechanisme achter de klok onder handen nemen. De klok zal tijdens dat onderhoud een tijdje stilstaan. Dat kan volgens ons maar beter op het moment dat de wijzerplaat verscholen zit achter stellingen.”

In afwachting daarvan telt u dus best tien minuten bij de aangegeven tijd.