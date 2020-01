Lierenaar Dominic droomt van Moederstraat of Moederplein in elke Vlaamse gemeente: “Kans om veel vrouwen tegelijk te eren” Kristof De Cnodder

30 januari 2020

23u00 0 Lier Een Moederstraat of Moederplein in elke Vlaamse gemeente: dat is waar Dominic Van Oosterwyck van droomt. De 58-jarige Lierenaar lanceerde het idee eerder deze week via Radio 1. “Moeders zijn hele belangrijke mensen en verdienen deze eer”, stelt Dominic, die achttien jaar terug zijn eigen mama Irène verloor in een verkeersongeval.

Enkele maanden geleden startte Radio 1-presentatrice Sofie Lemaire de campagne “Meer vrouw op straat”. Bedoeling van de actie is in heel Vlaanderen meer straten te krijgen die vernoemd zijn naar vrouwen. Het bracht Dominic Van Oosterwyck inspiratie voor een bijkomend ideetje.

“Tijdens één van de voorbije nachten schoot ik wakker en toen dacht ik: zou het niet tof zijn als elke stad of gemeente een Moederstraat of Moederplein zou hebben? Moeders zijn enorm belangrijke mensen en op die manier zouden we heel veel vrouwen tegelijk hulde kunnen brengen”, vertelt Dominic, die naar Radio 1 belde en daar de kans kreeg om zijn voorstel uit de doeken te doen. “Zelf had ik altijd een schitterende band met mijn moeder, maar helaas is ze er niet meer. Achttien jaar geleden werd mijn moeder door een verblindde automobilist aangereden en helaas overleefde ze de klap niet.”

Normaalschool

In zijn eigen thuisbasis Lier wil Dominic alleszins doorduwen. Hij is van plan om elk gemeenteraadslid aan te schrijven om zijn voorstel toe te lichten. Liers burgemeester Frank Boogaerts (N-VA) liet intussen via via al weten dat hij zeker open staat voor Dominics idee en dat men er binnen het schepencollege over wil nadenken.

“Mogelijk kan één van de pleinen in het toekomstige woonproject Normaalschool wel het Moederplein worden”, oppert Dominic. “Het is wellicht makkelijker om een nieuw plein zo te noemen dan om een bestaand plein om te dopen. Hoe mooi zou het zijn als het echt zo ver zou komen? Met Moederdag zouden er dan elk jaar enkele toffe activiteiten kunnen worden georganiseerd op die locatie… Ik ben misschien een dromer, maar hier wil ik echt voor gaan.”

Wie Dominic op één of andere manier mee wil ondersteunen bij zijn plannen kan hem contacteren via dvanoosterwyck@gmail.com