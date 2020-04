Lierenaar (30) niet akkoord met verlenging van aanhouding na rochel richting agenten Tim Van Der Zeypen

14 april 2020

17u50 0 Lier Een dertiger uit Lier gaat in beroep tegen de beslissing van de raadkamer die zijn aanhouding vorige week verlengde. Een dertiger uit Lier gaat in beroep tegen de beslissing van de raadkamer die zijn aanhouding vorige week verlengde. De dertiger wordt er van verdacht te hebben gespuwd in de richting van inspecteurs van de politiezone Lier.

De Lierenaar zou gespuwd hebben nadat hij werd gecontroleerd in het kader van het niet naleven van de coronamaatreglen in de Botertonstraat. Volgens zijn eigen verklaringen spuwde hij niet in de richting van de politie, maar wel op de grond. Alleen geloofde de onderzoeksrechter dat niet en die besloot hem aan te houden.

Op de raadkamer vorige week vroeg zijn raadsman Cédric Monheim een vrijlating onder voorwaarden. “Misschien is het beter om dit dossier te behandelen via strafrecht dan hem een maand in de cel te houden”, klonk het. “Bovendien is zijn vrouw zeven maanden zwanger en staat zij momenteel alleen in voor het huishouden.”

De raadkamer ging daar niet op in en handhaafde de aanhouding. Nu de dertiger in beroep gaat, wordt de zaak binnenkort behandeld oor de kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen.