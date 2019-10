Lier wordt even ‘München aan de Nete’ Zaterdag eerste editie ‘Oktobervesten’ Kristof De Cnodder

02 oktober 2019

14u18 3 Lier Op de plaats waar vroeger de Lierse Vestconcerten plaats vonden, staat nu zaterdag een gloednieuw evenement op het programma: de Oktobervesten. Organisatoren Tanguy Goetze, Maarten Brusseleers en Toon Janssen proberen de sfeer van het Duitse Oktoberfest naar Lier te halen.

Al sinds 1810 wordt in het Zuid-Duitse München aan het begin van de herfst het Oktoberfest gehouden. Jaarlijks komen zowat zes miljoen mensen mee vieren tijdens dit meerdaagse bierfestival/volksfeest. De jongste jaren werd het concept al vaker (op veel kleinere schaal) gekopieerd in Vlaanderen. Ook in Lier springt men nu dus mee op de kar. In een grote tent aan de Frederik Peltzerstraat wordt zaterdag een soort ‘Beieren aan de Nete’ gecreëerd.

“Het kriebelde al enkele jaren om iets dergelijks te gaan doen”, zegt medeorganisator Toon Janssen. “Nu is het zo ver. We voelen dat er in Lier veel enthousiasme is voor deze eerste editie. Bezoekers zijn niet verplicht om in traditionele Beierse kleding te komen, maar het draagt natuurlijk bij tot de sfeer. Ik hoorde toch dat al veel mensen speciaal voor de gelegenheid een lederhose of dirndl zijn gaan kopen.”

De organisatie zorgt voor aangepaste muziek én voor Duits bier, Paulanerpils meer bepaald. Het gerstenat zal per halve liter worden geschonken. Vanzelfsprekend zijn er ook wijn en non-alcoholische alternatieven verkrijgbaar. Een toegangsticket voor de Oktobervesten kost 20 euro. Daarnaast zijn er ook all-in tickets verkrijgbaar tegen 80 euro. In die prijs zit drank à volonté en toegang tot een buffet. All-in tickets dienen online te worden besteld, ten laatste op 4 oktober. De Oktobervesten beginnen om 17 uur en eindigen om 00.30 uur. Nadien zijn er nog afterparty’s in cafés De Mort en Sint-Gummarus.

Meer info via www.oktobervesten.be