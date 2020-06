Lier wil erkenning als toeristisch centrum om meer koopzondagen mogelijk te maken Kristof De Cnodder

11u44 0 Lier Het Lierse stadsbestuur gaat bij de federale overheid een erkenning als toeristisch centrum aanvragen. Zo’n erkenning biedt extra mogelijkheden aan de lokale handelaars, want dan mogen zij hun winkels elke zondag openen.

In ons land mogen handelszaken bij wet vijftien zondagen per jaar de deuren open zwaaien (na een aanvraag bij hun gemeentebestuur). De andere zondagen zijn verplichte rustdagen. In de officiële toeristische centra geldt die beperking niet. Lier wil nu ook graag als toeristisch centrum worden erkend.

Online concurrentie

“We krijgen regelmatig vragen van handelaars om op zondag open te mogen gaan”, zegt Liers schepen van Lokale Economie Rik Verwaest (N-VA). “Logisch, want het is dan dat de meeste consumenten tijd hebben om te shoppen. Als de winkels dicht zijn, kan er wel nog altijd via het internet worden gekocht. Meer openingsmomenten op zondag bieden de lokale middenstand meer kansen in de concurrentiestrijd met de online winkels. Al zal natuurlijk niemand worden verplicht om ’s zondags klanten te ontvangen.”

De Lierse stadsdiensten zijn nu dus een erkenningsaanvraag als toeristisch centrum aan het voorbereiden. “Je moet dan kunnen aantonen dat je jaarlijks voldoende bezoekers aantrekt en dat er genoeg overnachtingen worden geboekt in de plaatselijke hotels”, legt Rik Verwaest uit. “In principe gaat Lier wel aan de opgelegde voorwaarden kunnen voldoen, al ligt de ultieme beslissing uiteraard bij de hogere overheid.”