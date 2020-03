Lier steekt tandje bij tegen verspreiding coronavirus: stadskantoor gesloten, gemeenteraad afgelast Kristof De Cnodder

17 maart 2020

13u02 0 Lier De stad Lier steekt nog een tandje bij tegen de verspreiding van het coronavirus. Het stadskantoor op de Dungelhoeffsite en de verschillende bijhuizen worden tot nader order gesloten. De gemeenteraadszitting van maandag 30 maart werd ook afgeblazen.

Vanaf nu kan u niet zomaar meer binnenlopen in het Lierse stadskantoor, het gemeentehuis van Koningshooikt, het Sociaal Huis, Visit Lier, het Liers cultuurcentrum of jeugdhuis Moevement. Al deze diensten werden met onmiddellijke ingang gesloten voor het publiek, dit in het kader van de coronadreiging. Wel is het zo dat de stadsdiensten telefonisch bereikbaar blijven en dat ze de burgers op deze manier proberen verder te helpen. In uitzonderlijke, hoogdringende, gevallen kan het zijn dat er na een telefonische afspraak een face-to-faceservice wordt toegestaan. Het is de stad zelf die beslist welke zaken hoogdringend zijn en welke niet. Intussen werd de toegang tot speel- en sportpleintjes eveneens verboden.

Ten slotte werd de gemeenteraadszitting die op maandag 30 maart was ingepland afgelast. In de huidige situatie vindt het stadsbestuur het niet opportuun om vergaderingen en bijeenkomsten te organiseren.