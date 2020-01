Lier op Wielekes viert vijftigste abonnee Kristof De Cnodder

05 januari 2020

19u59 0 Lier Lier op Wielekes, de fietsuitleendienst die is gericht op kinderen tot twaalf jaar, mocht dit weekend zijn vijftigste abonnee begroeten. De kleine Nona Beghin zorgde samen met haar papa Kris voor het ‘jubileum’.

Lier op Wielekes is een soort ‘bibliotheek’ voor kinderfietsen die eind 2018 in de Pallieterstad op poten werd gezet door een groep vrijwilligers. Voor 35 euro per jaar (of zeven euro kansentarief) kunnen kinderen er een (loop)fiets op maat uitkiezen. Als de kinderen te groot worden voor hun tweewieler kunnen ze hem inruilen voor een ander exemplaar. In een dik jaar bouwde Lier op Wielekes dus al een mooi klantenbestand op.

Lier op Wielekes is gevestigd aan de Heilige Geeststraat 7 (tegenover de Sint-Gummaruskerk). Elke eerste zaterdag (tussen 9.30 en 12.30 uur) en derde woensdag (tussen 14 en 17 uur) van de maand is het fietsendepot open. Meer info via lieropwielekes@gmail.com

Meer over Lier