Lier mag rekenen op Vlaamse bonus van acht miljoen Kristof De Cnodder

03 oktober 2019

19u19 0

De stad Lier zal - gespreid over de komende vijf jaar - 8,2 miljoen euro extra investeringsmiddelen ter beschikking krijgen vanuit Vlaanderen. Dat vernam burgemeester Frank Boogaerts (N-VA) zopas van de kersverse Vlaamse regering Jambon.

In het nieuwe regeerakkoord staat te lezen dat de Vlaamse overheid de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen overneemt van de gemeentes. Bovendien geeft Vlaanderen de gemeenten bijkomend budget omwille van hun open ruimte. In totaal krijgen alle Vlaamse gemeentebesturen samen zo 1,33 miljard euro extra fondsen om te investeren.

Voor de stad Lier betekent dit dat men tussen 2020 en 2025 maar liefst 8 168 730 extra kan investeren. Als je weet dat Lier normaal jaarlijks gemiddeld zeven miljoen euro middelen heeft om te investeren, dan mag je spreken van een hele mooie bonus.

“Uiteraard zijn we erg blij met deze maatregel”, vertelt burgemeester Boogaerts. “Met dit geld kunnen we onze stad écht beter maken. De coalitie van N-VA en Open VLD heeft nu niet meteen de bedoeling om nieuwe, grote investeringsprojecten op poten te zetten. Anderzijds geeft de Vlaamse bonus ons wel wat meer ademruimte om de zaken te realiseren die we aan het begin van onze legislatuur al voorop stelden.”

Concreet gaat het om onder andere om investeringen in de fiets- en voetpaden, openbaar groen, het te bouwen sportcentrum de Hoge Velden en het cultureel centrum. Het stadsbestuur laat weten dat men daarnaast zal blijven inzetten op de afbouw van de stadsschuld. Ook daar kunnen de bijkomende Vlaamse fondsen voor worden aangewend.